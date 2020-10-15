Нижегородцев приглашают на XI Всероссийском форум "Вместе – ради детей!" Общество

XI Всероссийский форум "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства" состоится с 6 по 13 ноября. Об этом сообщает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие направлено на продвижение социальных инноваций в сфере поддержки семьи и детства, обеспечивающих достижение национальных целей развития и реализацию задач Десятилетия детства.

Форум проводится в формате Всероссийского онлайн-мероприятия, организованного одновременно на различных площадках субъектов РФ. Мероприятия форума могут проводиться как в режиме видеодемонстрации лучших практик, технологий, методик работы с семьями и детьми, так и с возможностью интерактива с участниками в форме вебинаров, видеоконференций. Для сопровождения организации и проведения форума создан электронный ресурс, который позволит провести мероприятия в онлайн-формате и расширить охват профессиональной аудитории. Ключевыми направлениями программы форума являются:

- "Моя семья" (повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода);

- "За Рождение" (формирование установок на рождение и воспитание детей);

- "Ценю жизнь" (преодоление причин потери детского населения);

- "Города для детей" (содействие развитию муниципальных систем помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации);

- "Детский телефон доверия" (обеспечение доступной экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям);

- "Вместе – ради детей!" (выявление и тиражирование эффективных социальных практик);

- "Я – родитель" (продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства".

Подробная информация о проведении форума размещена на сайте фонда: www.forum-detyam.ru.