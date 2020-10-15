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Происшествия

Мать и дочь пытались сбыть наркотики в Кулебаках

26 октября 2020 09:38  [109] Происшествия

Фото: управление на транспорте МВД России по ПФО

Мать и дочь пытались сбыть наркотики в Кулебаках. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 октября 2020 года, утверждено обвинительное заключение в отношении двух жительниц Выксы по ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, 50-летняя мать и ее 31-летняя дочь вступили в преступный сговор с неустановленным следствием человеком о том, чтобы сбывать наркотики через закладки.

В феврале 2020 года мать приехала в Кулебаки и забрала в садоводческом товариществе 175 свертков с наркотическими средствам, но была задержана сотрудниками полиции.

Наркотики были обнаружены у нее в одежде.

Следует отметить, что в отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что сверток с наркотиком был найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской. Водителя задержали.

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