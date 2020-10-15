Наркосбытчика из Санкт-Петербурга будут судить в Нижнем Новгороде после 14 лет розыска Происшествия

Наркосбытчика из Санкт-Петербурга будут судить в Нижнем Новгороде после 14 лет розыска. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 октября 2020 года.

Он обвиняется в совершении 5 преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Предварительным следствием установлено, что в 2006-2007 годах он закупал наркотические вещества в Санкт-Петербурге и передавал их остальным участникам организованной группы для продажи в Нижнем Новгороде.

В 2006 году органами предварительного следствия наркосбытчик был объявлен в розыск. Местонахождение установлено только в июне 2020 года. Он был задержан в Ленинградской области.

Дело направлено в суд. Наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении трех его соучастников в 2007 году рассмотрено судом, вынесен обвинительный приговор. Все они осуждены к различным срокам наказания.

Напомним, семья из Выксы пыталась сбыть наркотики в Кулебаках: 50-летняя мать и ее 31-летняя дочь вступили в преступный сговор с неустановленным следствием человеком о том, чтобы распространять наркотики через закладки.