Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2020 16:18  [63] Более миллиарда поездок в нижегородском транспорте оплачено через "Ситикард"
26 октября 2020 15:55  [78] Банк "Открытие" стал соорганизатором размещения новых рублевых облигаций "СУЭК-Финанс"
26 октября 2020 12:23  [154] Нижегородская таможня выявила неуплату за девять тонн швейцарской косметики
26 октября 2020 09:17  [162] Нижегородскому бизнесу расскажут о таможенном регулировании экспорта
25 октября 2020 11:48  [605] "Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района
24 октября 2020 09:57  [486] Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО
23 октября 2020 17:24  [749] Нижегородский земельный совет одобрил 15 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 октября 2020 16:49  [622] Филиал центра "Мой бизнес" начал работать в Вадском районе
23 октября 2020 14:37  [404] Новую технологию по ремонту дорог разработали в Нижегородской области
23 октября 2020 14:09  [488] Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе
Бизнес

Банк "Открытие" стал соорганизатором размещения новых рублевых облигаций "СУЭК-Финанс"

26 октября 2020 15:55  [78] Бизнес

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения 10-летних биржевых облигаций ООО "СУЭК -Финанс" серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 22 октября 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе, повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 6,8 – 6,9% годовых при увеличении объема размещения с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей.

Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 6,7% годовых до оферты через 3,5 года.

"В нынешнее непростое время на весьма волатильном рынке в очередной раз кредитное качество АО "СУЭК" было высоко оценено инвестиционным сообществом, что позволило успешно закрыть сделку, при этом увеличить объем займа и минимизировать ставку привлечения для компании, в том числе за счет профессиональной работы организаторов размещения", - прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили "Альфа-Банк", Московский Кредитный Банк, АО "ВТБ Капитал", Банк ГПБ (АО), "Сбербанк КИБ", "Россельхозбанк" и ООО "БК РЕГИОН".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph