VR-экспозицию по картине "Воззвание Минина" создают в Нижегородском художественном музее Культура и отдых

Нижегородский государственный художественный музей (Дом Сироткина) ко Дню народного единства создаст VR-экспозицию (виртуальная реальность) по картине "Воззвание Минина" художника К.Е. Маковского. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Картина "Воззвание Минина" - гордость не только Художественного музея, но и региона в целом. Константин Маковский при создании полотна проделал просто колоссальную работу. Перед картиной можно провести немало времени, погружаясь в детали, но мы решили с помощью цифровых технологий создать новые возможности для тех, кто любит живопись и родную историю. Реализация проекта приурочена ко Дню народного единства. Уверен, что обновленный зал и цифровые технологии позволят полнее раскрыть значимость одного из лучших памятников русской исторической живописи конца XIX – начала XX веков", - сказал Глеб Никитин.

"Памятник архитектуры федерального значения начала XX века, известный как Дом Сироткина, преобразится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас во внутренних помещениях художественного музея завершаются реставрационно-восстановительные работы", – добавил губернатор.

Картина "Воззвание Минина" считается самым большим по размеру (698х594 см) произведением станковой живописи в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Она посвящена знаменательному событию в истории города и всей страны – созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Всего в полотне представлено более ста портретно решенных персонажей.

Оказавшись в специальной зоне, зрители смогут виртуально погрузиться в картину и в гущу события, встретиться с художником Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Уникальную VR-экспозицию разработала нижегородская компания.

Также специально для картины К. Е. Маковского "Воззвание Минина" заказали современное музейное освещение с заливным светом. Это инновационная система, разработанная для освещения масштабных произведений искусства. Новое освещение позволит разглядеть нюансы и детали картины, которые ранее были недоступны зрителям из-за устаревшего оборудования. Теперь от просмотра монументальной картины будет достигнут больший эффект.

Нижегородцы смогут не только по-новому взглянуть на известное полотно, но и сами станут героями "Воззвания Минина". Ко Дню народного единства из фотографий жителей области будет сформирована интерактивная картина Константина Егоровича Маковского. Дополнительная информация о проекте будет размещена на официальных ресурсах регионального министерства культуры.

Напомним, в зале К. Е. Маковского и прилегающих помещениях уже прошел комплексный ремонт системы отопления и вентиляции, создающей нужный температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены. В ближайшее время в залах установят современное музейное освещение, витрины и подиумы, увлажнители воздуха, необходимые для соблюдения требований по хранению экспонатов.