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Происшествия

Житель Саратова украл из сельского магазина Нижегородской области 37 блоков сигарет

27 октября 2020 10:41  [72] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Житель Саратова подозревается в краже из сельского магазина Нижегородской области 37 блоков сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Торговая точка находится в поселке Буревестник Богородского района. Собственник магазина обратился в полицию и рассказал, что ранее двое неизвестных в дневное время зашли якобы за покупками.

Один из мужчин стал отвлекать продавца расспросами о товарах, а второй в это время проник в служебное помещение, забрал 37 блоков табачных изделий, а также 30 тысяч рублей из сейфа. Общий ущерб составил 77 670 рублей. Похищенные блоки сигарет злоумышленник поставил на окно, а затем вместе с сообщником забрал с наружной стороны здания.

В ходе расследования подозреваемый был установлен. Помогли оперативникам записи камер видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина и приметы, которые запомнили продавец и посетители торговой точки.

Подозреваемый - ранее неоднократно судимый 29-летний житель Саратовской области был задержан ночью в кафе в Нижнем Новгороде.

Табачные изделия он сбыл на одном из нижегородских рынков. Деньги молодой человек потратил на личные нужды. Расследование продолжается.

Ранее полиция задержала жителя Удмуртии, приехавшего в Нижний Новгород воровать детскую смесь.

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