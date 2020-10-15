Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
27 октября 2020 10:56  [56] НБД-Банк проведет вебинар по рекомендациям в бизнесе
27 октября 2020 09:31  [93] Банк "Открытие" и AEON Corporation заключили кредитное соглашение по проекту "Рублевский парк"
26 октября 2020 16:18  [299] Более миллиарда поездок в нижегородском транспорте оплачено через "Ситикард"
26 октября 2020 15:55  [192] Банк "Открытие" стал соорганизатором размещения новых рублевых облигаций "СУЭК-Финанс"
26 октября 2020 12:23  [318] Нижегородская таможня выявила неуплату за девять тонн швейцарской косметики
26 октября 2020 09:17  [243] Нижегородскому бизнесу расскажут о таможенном регулировании экспорта
25 октября 2020 11:48  [657] "Водяной коровой" и "домашним поросенком" зарыбили пастбищное хозяйство Городецкого района
24 октября 2020 09:57  [532] Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО
23 октября 2020 17:24  [838] Нижегородский земельный совет одобрил 15 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 октября 2020 16:49  [655] Филиал центра "Мой бизнес" начал работать в Вадском районе
Бизнес

НБД-Банк проведет вебинар по рекомендациям в бизнесе

27 октября 2020 10:56  [56] Бизнес

НБД-Банк проведет вебинар "БЕZ ВОДЫ. Сила рекомендаций или где в кризис брать новых клиентов" по рекомендациям в бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Он пройдет 29 октября 2020 года в рамках проекта "Лидер года" в Zoom. Спикером выступит эксперт по продажам с помощью рекомендаций, ведущий преподаватель Высшей Школы Экономики Алексей Макаров.

В ходе вебинара участники узнают о новых стратегиях поиска клиентов, методиках и техниках оформления рекомендаций в бизнесе, продвижении с помощью сарафанного радио. Будут озвучены только реальные практики и лучшие примеры, используемые предпринимателями.

"По последнему количеству регистраций мы уже видим повышенную заинтересованность со стороны участников к теме вебинара. Рекомендации в бизнесе очень мощный рычаг для увеличения продаж. Люди доверяют рекомендациям друзей и близких намного больше, чем рекламе в интернете или по телевизору. Наш спикер — Алексей Макаров — расскажет на вебинаре, почему предпринимателям не стоит пренебрегать каналом привлечения клиентов в виде рекомендаций или советов, и насколько может увеличить прибыль этот канал. Кроме того, все методики и техники будут рассмотрены в связке с реальными бизнес-кейсами", — рассказал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

В конце вебинара Алексей Макаров ответит на вопросы участников. Также для зарегистрировавшихся предусмотрен бонус в виде индивидуальной консультации от спикера в течение 4-х дней после окончания видеоконференции.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph