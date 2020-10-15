НБД-Банк проведет вебинар по рекомендациям в бизнесе Бизнес

НБД-Банк проведет вебинар "БЕZ ВОДЫ. Сила рекомендаций или где в кризис брать новых клиентов" по рекомендациям в бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Он пройдет 29 октября 2020 года в рамках проекта "Лидер года" в Zoom. Спикером выступит эксперт по продажам с помощью рекомендаций, ведущий преподаватель Высшей Школы Экономики Алексей Макаров.

В ходе вебинара участники узнают о новых стратегиях поиска клиентов, методиках и техниках оформления рекомендаций в бизнесе, продвижении с помощью сарафанного радио. Будут озвучены только реальные практики и лучшие примеры, используемые предпринимателями.

"По последнему количеству регистраций мы уже видим повышенную заинтересованность со стороны участников к теме вебинара. Рекомендации в бизнесе очень мощный рычаг для увеличения продаж. Люди доверяют рекомендациям друзей и близких намного больше, чем рекламе в интернете или по телевизору. Наш спикер — Алексей Макаров — расскажет на вебинаре, почему предпринимателям не стоит пренебрегать каналом привлечения клиентов в виде рекомендаций или советов, и насколько может увеличить прибыль этот канал. Кроме того, все методики и техники будут рассмотрены в связке с реальными бизнес-кейсами", — рассказал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

В конце вебинара Алексей Макаров ответит на вопросы участников. Также для зарегистрировавшихся предусмотрен бонус в виде индивидуальной консультации от спикера в течение 4-х дней после окончания видеоконференции.