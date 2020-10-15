Лидера ОПГ из банды вора в законе "Цезаря" задержали в Нижегородской области Происшествия

Лидера преступной группы из банды вора в законе "Цезаря" задержали в Нижегородской области. Об этом "НИА Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, стало известно, что в октябре этого года УФСБ России по Нижегородской области при поддержке управления уголовного розыска регионального МВД пресечена деятельность этнической преступной группы, специализирующейся на вымогательствах денег, транспортных средств и недвижимости с нижегородских предпринимателей.

В ходе совместного розыска силовики задержали лидера и непосредственного координатора данной преступной группы - Далгата Исрапиловича Гаджиева, а также других членов группы.

В главном следственном управлении ГУ МВД России по Нижегородской возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Ведётся предварительное следствие, устанавливают всех участников группы, а также их роли и другие эпизоды преступной деятельности.