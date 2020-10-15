Подросток из Арзамаса пойдет под суд из-за вымогательства денег на сигареты Происшествия

Арзамас

Подросток из Арзамаса пойдет под суд из-за вымогательства денег у другого мальчика. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 октября 2020 года.

По версии следствия, в июне этого года у дома по ул. Комсомольский бульвар в Арзамасе 14-летний подросток подошел к двум мальчикам и потребовал деньги на сигареты. 12-летний подросток отказался, после чего был побит.

Вину по предъявленному обвинению 14-летний подросток не признал. Уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство) направлено в суд.

Примечательно, что основанием для возбуждения указанного уголовного дела послужили результаты доследственной проверки, организованной по информации об избиении мальчиков в сюжете региональной телекомпании.

Ранее жительница Арзамаса и мать одного из пострадавших мальчиков рассказала о случаях вымогательства. Она сказала, что подросток требует у детей деньги. Если те не приносят их, то избивает.