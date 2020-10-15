Количество рейсовых автобусов сократилось в Выксе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Количество рейсовых автобусов сократилось в Выксе. Как сообщается на сайте выкса.рф, сегодня, 27 октября, начало действовать новое расписание для городских автобусов.

На некоторых маршрутах количество рейсов сократилось в 1,5-2 раза.

По информации Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП) изменения временные, но пока не уточнятся, в течение какого срока будут действовать ограничения.

Вчера ПАП предупредило выксунцев о возможных перебоях с автобусами из-за болезни сотрудников. Основные ресурсы планировалось направить на пригородное сообщение.



Временное расписание автобусов можно посмотреть здесь - vremennoe-raspisanie-avtobusov.doc.