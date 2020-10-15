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Общество

Жители Стригино Автозаводского района пожаловались на навалы мусора

27 октября 2020 13:04  [68] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Жители поселка Стригино Автозаводского района пожаловались на навалы мусора. Соответствующее видео было размещено в соцсети ВКонтакте.

"Вот так выглядит улица Стригинская, въезд со стороны железнодорожной насыпи. Люди резонно требуют наведения порядка и перерасчета за отсутствующую услугу", - сообщается в публикации.

В администрации Автозаводского района ответили, что совместно с региональным оператором этого участка - ООО "Нижэкология-НН" организована работа уборке мусора от Стригинского переулка до улицы Стригинской, и вдоль железнодорожной насыпи.

Часть навалов были вывезены накануне, 26 октября, уточнили в администрации. Сегодня утром работы продолжились.

Фото: администрация Автозаводского района

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