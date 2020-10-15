Жители Стригино Автозаводского района пожаловались на навалы мусора Общество

Жители поселка Стригино Автозаводского района пожаловались на навалы мусора. Соответствующее видео было размещено в соцсети ВКонтакте.

"Вот так выглядит улица Стригинская, въезд со стороны железнодорожной насыпи. Люди резонно требуют наведения порядка и перерасчета за отсутствующую услугу", - сообщается в публикации.

В администрации Автозаводского района ответили, что совместно с региональным оператором этого участка - ООО "Нижэкология-НН" организована работа уборке мусора от Стригинского переулка до улицы Стригинской, и вдоль железнодорожной насыпи.

Часть навалов были вывезены накануне, 26 октября, уточнили в администрации. Сегодня утром работы продолжились.

Фото: администрация Автозаводского района