Транспортные ограничения вслед за Алексеевской введут на Окском съезде Общество

Транспортные ограничения вслед за ул.Алексеевской введут на Окском съезде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Ранее сообщалось, что с 14 ноября увеличится зона ограничения остановки и стоянки транспортных средств по ул. Октябрьской - от дома №11А до пересечения с ул. Алексеевской.

Кроме этого, с 16 ноября 2020 года в районе дома №6 по Окскому съезду будет запрещена остановка транспортных средств.

В центре уточнили, что это решение принято с целью беспрепятственного въезда и выезда специализированных машин из пожарной части №50. Там находится одно из зданий регионального МЧС.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.