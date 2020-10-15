Транспортные ограничения вслед за Алексеевской введут на Окском съезде

Фото: с сайта gipernn.ru
Транспортные ограничения вслед за ул.Алексеевской введут на Окском съезде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".
Ранее сообщалось, что с 14 ноября увеличится зона ограничения остановки и стоянки транспортных средств по ул. Октябрьской - от дома №11А до пересечения с ул. Алексеевской.
Кроме этого, с 16 ноября 2020 года в районе дома №6 по Окскому съезду будет запрещена остановка транспортных средств.
В центре уточнили, что это решение принято с целью беспрепятственного въезда и выезда специализированных машин из пожарной части №50. Там находится одно из зданий регионального МЧС.
Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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