Транспортные ограничения введут в районе ул. Алексеевской Общество

Транспортные ограничения начнут действовать в районе ул. Алексеевской с 14 ноября 2020 года. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

В частности, с середины ноября увеличится зона ограничения остановки и стоянки транспортных средств по ул. Октябрьской - от дома №11А до пересечения с ул. Алексеевской.

В центре уточнили, что это решение принято для повышения пропускной способности ул.Октябрьской при движении в направлении ул.Варварской.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что создаваемая сеть парковок в Нижнем Новгороде первое время будет работать без взимания платы. Причем первые парковочные места появятся в центре города: на площади Маркина, улицах Алексеевской, Белинского, Большой Печерской, Большой Покровской, Горького, а также на Верхневолжской набережной, Георгиевском съезде, площади Горького.

Начало тестового периода эксплуатации парковок запланировано на октябрь 2020 года, а введение электронной системы управления парковками запланировано на ноябрь.

На сайте администрации Нижнего Новгорода опубликован список улиц, где планируется разместить платные парковки.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.