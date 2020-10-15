Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в бюджет Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты профильной комиссии Думы Нижнего Новгорода одобрили октябрьские изменения в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 27 октября 2020 года.

Как доложил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, предлагается уменьшить доходную часть бюджета на 633,7 млн рублей за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов.

Также изменится расходная часть:

- 69,7 млн рублей будет направлено на строительство школы в Советском районе ЖК "Новая Кузнечиха";

- 69,4 млн рублей - на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса;

- 35,9 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилья;

- 18,3 млн рублей - на оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений при строительстве школ и детских садов;

- 10,8 млн рублей - на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавируса;

- 4 млн рублей - на дезинфекцию дорог и объектов озеленения в районах города;

- 1,3 млн рублей - на обустройство контейнерных площадок;

- 0,5 млн рублей - на приобретение мусорных контейнеров.

Также, согласно проекту, планируется перераспределить средства:

- 80 млн рублей направят на возмещение части затрат, понесенных во время пандемии коронавируса, МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) и МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ);

- 28 млн рублей - на праздничное оформление города;

- 25,4 млн рублей - на освещение города;

- 10 млн рублей - на проведение торжественных мероприятий;

-8,4 млн рублей - на оплату выкупной стоимости при расселении граждан по исполнительным листам;

- 5,3 млн рублей - на содержание объектов озеленения в Нижегородском районе;

- 2,4 млн рублей - на проведение экспертизы ПСД по ФКГС на 2021 год;

- 2 млн рублей – на фестиваль "Секреты мастеров";

-1,2 млн рублей на строительство школы в микрорайоне "Цветы";

-0,5 млн рублей на строительство второго детского сада в микрорайоне "Цветы" (ул.Цветочная, 3).

- 0,5 млн рублей на городской молодежный бал и историко-патриотическую программу "Битва за Нижний".

Обновленные параметры бюджета на 2020 год следующие: доходы – 37 млрд 266 млн рублей; расходы – 38 млрд 530 млн рублей; дефицит - 1 млрд 264 млн рублей.