Фото: с сайта odintsovo.info
Нижегородцы услышат звук сирен 27-30 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.
В эти дни будет проводиться отладка взаимодействия региональной платформы комплекса "Безопасный город" с комплексной системой экстренного оповещения населения.
Департамент региональной безопасности убедительно просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звук сирен и голосовые сообщения.
Отметим, что данные проверки проходят в городе регулярно.
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