Нижегородцы услышат звук сирен 27-30 октября Общество

Нижегородцы услышат звук сирен 27-30 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

В эти дни будет проводиться отладка взаимодействия региональной платформы комплекса "Безопасный город" с комплексной системой экстренного оповещения населения.

Департамент региональной безопасности убедительно просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звук сирен и голосовые сообщения.

Отметим, что данные проверки проходят в городе регулярно.