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Общество

Пропавшая в начале октября девочка-подросток найдена живой

27 октября 2020 15:55  [270] Общество

Пропавшая в начале октября девочка-подросток найдена живой. Об этом 27 октября 2020 года сообщает ПСЦ "Рысь".

Алена Бастрыкина 2006 года рождения пропала 8 октября. Она ушла с адреса по ул.Дзержинского в Дзержинске.

Сейчас с ней все в порядке.

Любую информацию о пропавших можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.

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