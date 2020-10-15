Пропавшая в начале октября девочка-подросток найдена живой. Об этом 27 октября 2020 года сообщает ПСЦ "Рысь".
Алена Бастрыкина 2006 года рождения пропала 8 октября. Она ушла с адреса по ул.Дзержинского в Дзержинске.
Сейчас с ней все в порядке.
Любую информацию о пропавших можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
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