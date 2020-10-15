Нижегородцам предложили отправить свои фото для картины "Воззвание Минина" Культура и отдых

Нижегородцам предложили отправить свои фото для создания еще одной картины "Воззвание Минина". Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Акция приурочена к празднованию Дня народного единства – 4 ноября. В этом году он будет отмечаться в онлайн-режиме.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 октября загрузить свой портрет по ссылке https://nizhny800.ru/ november4/. Разрешение фотографии должно быть не менее 1000х1000 пикселей. Портрет должен быть сделан на однородном светлом фоне.

Полотно можно будет увидеть на официальном сайте празднования Дня народного единства-2020.

"Мы хотим вовлечь нижегородцев в празднование не только городского, но и общероссийского масштаба. Важно уважать подвиг своих земляков и ощущать сопричастность к истории своей страны. Эта акция как раз на это направлена. Картина "Воззвание Минина", воссозданная из портретов нижегородцев, будет установлена в историческом центре города", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, нижегородцы смогут совершить виртуальное путешествие по картине "Воззвание Минина" в Нижегородском государственном художественном музее (Дом Сироткина, Верхневолжская набережная, 3). С помощью VR-технологий зрители получат возможность погрузиться в гущу событий полотна, встретиться с художником Константином Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Также специально для картины "Воззвание Минина" заказали современное музейное освещение с заливным светом. Оно позволит разглядеть нюансы и детали полотна, что ранее было невозможно из-за устаревшего оборудования. Работа была завершена 1896 году.

"Воззвание Минина" - гордость не только художественного музея, но и региона в целом. Константин Маковский при создании полотна проделал колоссальную работу. Рядом с картиной можно провести немало времени, погружаясь в детали, но мы решили с помощью цифровых технологий создать новые возможности для тех, кто любит живопись и родную историю. Реализация проекта приурочена ко Дню народного единства. Уверен, что обновленный зал и цифровые технологии позволят полнее раскрыть значимость одного из лучших памятников русской исторической живописи конца XIX – начала XX веков", – отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что VR-экспозицию по картине "Воззвание Минина" создают в Нижегородском художественном музее.