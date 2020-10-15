Нижний Новгород с начала 2020 года привлек в коммерческих банках 9,3 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород с начала 2020 года привлек в коммерческих банках 9,3 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в ходе заседания бюджетной комиссии Гордумы 27 октября.

Он пояснил, что эти средства были направлены на досрочное замещение кредитов банков, привлеченных в 2018-2019 годах и кредитов, привлеченных в июне 2020 года (это стало возможным из-за снижения Банком России кредитной ставки).

Кроме того, в настоящее время администрация заключила дополнительные соглашения по снижению кредитных ставок по действующим контрактам.

Напомним, что в сентябре размер муниципального долга составил 11,5 млрд рублей, в то время как в августе был – 11,6 млрд рублей. Таким образом за месяц зафиксировано его снижение на 0,9%.

Основную часть в структуре долга - 43,48%, занимают муниципальные ценные бумаги - 5 млрд рублей. Почти столько же – 40% - займы кредитных организаций в размере 4,6 млрд рублей. Еще 16,51% или 1,9 млрд рублей – бюджетные кредиты. Сумма выплаченных по кредитам процентов по данным на сентябрь составила 569,61 млн рублей.

Отметим, что на 1 октября город привлек 13,2 млрд рублей, а погасил при этом 13,6 млрд рублей.