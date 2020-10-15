Открыта запись на нижегородские курсы по цифровой экономике Общество

Открыта запись на курсы повышения квалификации по цифровой экономике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



С 27 октября 2020 года те, кто будут обучаться по системе персональных цифровых сертификатов, могут выбрать образовательную программу. Сделать это можно в личном кабинете на сайте проекта - цифровойсертификат.рф.

Прием заявок продолжается до 30 октября. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

В каталоге уже доступно 288 программ повышения квалификации. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин особо отметил, что в список вошли и нижегородские образовательные организации.

"Отлично, что в федеральной программе участвуют и наши нижегородские вузы. Так, по цифровому сертификату можно поступить в НГТУ им.Алексеева, на курсы по цифровизации машиностроительного производства, комплексной зашиты информации. Княгиниский университет (ГБОУ ВО НГИЭУ) предлагает программы по управлению цифровым предприятием, основам обработки данных, цифровизации сельскохозяйственного производства, электронному документообороту и системному администрированию", - подчеркнул Глеб Никитин.

В АНО ДПО "Учебный центр "Потенциал" можно обучиться Digital-маркетингу, в ООО "Ситимедиа" - созданию виртуальной реальности в среде разработки Varwin.

Также для повышения квалификации можно выбрать курсы Нетологии, Кванториума, корпоративного университета Сбербанка, университета "Иннополис", Центра образовательных компетенций НТИ, а также многих крупнейших российских вузов, в частности, МГТУ "СТАНКИН", Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия и многих других.

Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.