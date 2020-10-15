Нижегородская ОЭЗ "Кулибин" представлена на крупнейшей выставке "Химия-2020" в Москве Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов представил особую экономическую зону (ОЭЗ) "Кулибин" на крупной отраслевой выставке "Химия-2020". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выставка проходит с 27 по 30 октября в Москве и демонстрирует достижения химической промышленности и науки.

В этом году основная тема – инновации и высокотехнологичность. В выставке в различных форматах принимают участие более 100 компаний из России, Белоруссии, Германии, Казахстана и Японии.

Главным мероприятием деловой программы выставки "Химия-2020" стал VIII Московский международный химический форум (ММХФ) – крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России.

Тимур Халитов выступил с презентацией особой экономической зоны "Кулибин" на пленарной сессии форума "Конкурентоспособность российской химической промышленности в условиях новой экономической реальности, преодоление отраслью последствий коронакризиса". Он рассказал о преимуществах нижегородской ОЭЗ как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса, представляющих химическую отрасль.

"Мы часто говорим о том, что одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ "Кулибин" является химия. Наша особая экономическая зона действительно соответствует всем критериям, которые являются приоритетными при выборе места размещения химического производства, что на сегодняшний день большая редкость. В их числе: наличие готовой инфраструктуры с высоким резервом мощностей по электроэнергии и газу, наработанные десятилетиями компетенции Дзержинска в сфере химической промышленности, а также наличие в непосредственной близости рынков сбыта и поставщиков сырья", - сказал Тимур Халитов.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению главы региона Глеба Никитина созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.