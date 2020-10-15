Корпорация развития Нижегородской области и Российский Союз химиков подписали соглашение Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов и генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение подписано в рамках деловой программы Московского международного химического форума на отраслевой выставке "Химия 2020" 27 октября.

Соглашение предполагает сотрудничество в развитии химического комплекса России, проведение совместных мероприятий, в том числе научно-практических конференций и семинаров.

"Химическая промышленность является одной из ведущих в Нижегородской области. Предприятия отрасли активно развиваются – расширяют ассортимент продукции, открывают новые производства, модернизируют линии. А это значит, что в регионе создана хорошая база для работы химпроизводств. Это соглашение будет способствовать привлечению в регион новых инвесторов, созданию дополнительных производственных мощностей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы подписываем стратегически важную партнерскую программу для укрепления позиций отечественного химпрома и развития химического потенциала нашей страны. В наших приоритетах по-прежнему содействие развитию новых экономических зон и профильных технопарков. Мы ценим опыт и инициативы Корпорации развития и ориентированы на долгосрочное сотрудничество", - добавил Виктор Иванов.

"Для дальнейшего развития химической отрасли как таковой, и в Нижегородской области в частности, это соглашение будет являться основополагающим и абсолютно точно позволит создать новые наукоемкие производства. Кроме того, для нас это прекрасная возможность обмена опытом и дальнейшего участия в выработке решений по актуальным для химического комплекса вопросам", - пояснил Тимур Халитов.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению главы региона Глеба Никитина созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.