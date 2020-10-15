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Культура и отдых

Памятник школьникам установили в Гагино

28 октября 2020 09:46  [63] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Памятник школьникам появился в селе Гагино Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь благоустроили сквер "Школьный". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сквере обустроили из брусчатки пешеходные дорожки, установили стилизованные скамейки, провели освещение. Также там появились качели, стол для игры в шашки и шахматы, а также арт-объект в виде карандашей и памятник школьникам.

"Общественное пространство расположено рядом со школой, оно стало логичным продолжением территории образовательного учреждения. Наша главная задача при реализации национального проекта - делать города и села нашего региона комфортнее, улучшать в них качество жизни. И в Гагине открытие нового сквера стало очередным шагом в этом направлении", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов в соответствии с указом президента Владимира Путина.

"Также с ноября мы приступим к выбору подрядных организаций, которые будут преображать общественные пространства в следующем году. Для нас главное, чтобы подрядчики могли начать реализацию проектов как можно раньше", - добавил Глеб Никитин.

Ранее скульптуры "Маши и Медведя" появились в городском парке Навашина. 

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