Введена предварительная запись на прием посылок в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода Общество

Введена предварительная запись на прием посылок в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Нижегородской области.

Теперь в ФКУ СИЗО № 1 (пр.Гагарина,26 А) вводится телефонная запись на приём передач для тех, кто находится в изоляторе.

Позвонить можно по номеру телефона 8(831) 431–95-13.

Родственникам и другим людям предоставляется возможность записаться на прием в соответствии с графиком работы комнаты приёма посылок и передач.

Приём передач в порядке "живой" очереди сохраняется.

Напомним, из-за подъема уровня заболеваемости коронавирусом свидания с осужденными в нижегородских колониях и СИЗО вновь ограничены.