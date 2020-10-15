Фото: с сайта fsin-mag.ru
Введена предварительная запись на прием посылок в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Нижегородской области.
Теперь в ФКУ СИЗО № 1 (пр.Гагарина,26 А) вводится телефонная запись на приём передач для тех, кто находится в изоляторе.
Позвонить можно по номеру телефона 8(831) 431–95-13.
Родственникам и другим людям предоставляется возможность записаться на прием в соответствии с графиком работы комнаты приёма посылок и передач.
Приём передач в порядке "живой" очереди сохраняется.
Напомним, из-за подъема уровня заболеваемости коронавирусом свидания с осужденными в нижегородских колониях и СИЗО вновь ограничены.
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