Нижегородская Дума утвердила очередные изменения в бюджет Экономика

Нижегородская Дума утвердила изменения в бюджет 2020 года. Об этом сообщил корреспондент в ходе заседания Гордумы 28 октября.

Доходная и расходная части бюджета увеличены на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

В результате перераспределения расходов по 40 млн рублей будут выделены МП "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородэлектротранс" в качестве господдержки во время пандемии.

В целом, речь идет об уменьшении доходной части городского бюджета на 633,7 млн рублей за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов.

Также увеличены расходы по следующим статьям:

- 69,7 млн рублей - на строительство школы в Советском районе ЖК "Новая Кузнечиха";

- 69,4 млн рублей - на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса;

- 35,9 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилья;

- 18,3 млн рублей - на оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений при строительстве школ и детских садов;

- 10,8 млн рублей - на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавируса;

- 4 млн рублей - на дезинфекцию дорог и объектов озеленения в районах города;

- 1,3 млн рублей - на обустройство контейнерных площадок;

- 0,5 млн рублей - на приобретение мусорных контейнеров.

Кроме того, согласно проекту, планируется перераспределить средства:

- 80 млн рублей направят на возмещение части затрат, понесенных во время пандемии коронавируса, МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) и МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ);

- 28 млн рублей - на праздничное оформление города;

- 25,4 млн рублей - на освещение города;

- 10 млн рублей - на проведение торжественных мероприятий;

-8,4 млн рублей - на оплату выкупной стоимости при расселении граждан по исполнительным листам;

- 5,3 млн рублей - на содержание объектов озеленения в Нижегородском районе;

- 2,4 млн рублей - на проведение экспертизы ПСД по ФКГС на 2021 год;

- 2 млн рублей – на фестиваль "Секреты мастеров";

- 1,2 млн рублей на строительство школы в микрорайоне "Цветы";

- 0,5 млн рублей на строительство второго детского сада в микрорайоне "Цветы" (ул.Цветочная, 3).

- 0,5 млн рублей на городской молодежный бал и историко-патриотическую программу "Битва за Нижний".

Обновленные параметры бюджета на 2020 год следующие: доходы – 37 млрд 266 млн рублей; расходы – 38 млрд 530 млн рублей; дефицит - 1 млрд 264 млн рублей.