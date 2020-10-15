Нижегородская Дума утвердила очередные изменения в бюджет

Нижегородская Дума утвердила изменения в бюджет 2020 года. Об этом сообщил корреспондент в ходе заседания Гордумы 28 октября.
Доходная и расходная части бюджета увеличены на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.
В результате перераспределения расходов по 40 млн рублей будут выделены МП "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородэлектротранс" в качестве господдержки во время пандемии.
В целом, речь идет об уменьшении доходной части городского бюджета на 633,7 млн рублей за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов.
Также увеличены расходы по следующим статьям:
- 69,7 млн рублей - на строительство школы в Советском районе ЖК "Новая Кузнечиха";
- 69,4 млн рублей - на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения коронавируса;
- 35,9 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилья;
- 18,3 млн рублей - на оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений при строительстве школ и детских садов;
- 10,8 млн рублей - на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавируса;
- 4 млн рублей - на дезинфекцию дорог и объектов озеленения в районах города;
- 1,3 млн рублей - на обустройство контейнерных площадок;
- 0,5 млн рублей - на приобретение мусорных контейнеров.
Кроме того, согласно проекту, планируется перераспределить средства:
- 80 млн рублей направят на возмещение части затрат, понесенных во время пандемии коронавируса, МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) и МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ);
- 28 млн рублей - на праздничное оформление города;
- 25,4 млн рублей - на освещение города;
- 10 млн рублей - на проведение торжественных мероприятий;
-8,4 млн рублей - на оплату выкупной стоимости при расселении граждан по исполнительным листам;
- 5,3 млн рублей - на содержание объектов озеленения в Нижегородском районе;
- 2,4 млн рублей - на проведение экспертизы ПСД по ФКГС на 2021 год;
- 2 млн рублей – на фестиваль "Секреты мастеров";
- 1,2 млн рублей на строительство школы в микрорайоне "Цветы";
- 0,5 млн рублей на строительство второго детского сада в микрорайоне "Цветы" (ул.Цветочная, 3).
- 0,5 млн рублей на городской молодежный бал и историко-патриотическую программу "Битва за Нижний".
Обновленные параметры бюджета на 2020 год следующие: доходы – 37 млрд 266 млн рублей; расходы – 38 млрд 530 млн рублей; дефицит - 1 млрд 264 млн рублей.
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