Председатель ЗС НО Евгений Лебедев ушел в отставку

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев сложил полномочия на заседании регионального парламента 29 октября 2020 года.
Он ушел в отставку на основании личного заявления.
Депутаты регионального парламента поддержали соответствующее постановление. Отметим, что Евгений Лебедев останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Евгений Лебедев досрочно сложит свои полномочия. На прошлом заседании он заявил, что "давно принял для себя решение". Он пояснил, что останется работать в качестве депутата, но возглавлять парламент не будет. Ему поступило предложение по работе в промышленном секторе. По информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".
Напомним, что Евгений Лебедев стал председателем областного парламента в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина.
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