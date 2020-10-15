Председатель ЗС НО Евгений Лебедев ушел в отставку Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев сложил полномочия на заседании регионального парламента 29 октября 2020 года.

Он ушел в отставку на основании личного заявления.

Депутаты регионального парламента поддержали соответствующее постановление. Отметим, что Евгений Лебедев останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Евгений Лебедев досрочно сложит свои полномочия. На прошлом заседании он заявил, что "давно принял для себя решение". Он пояснил, что останется работать в качестве депутата, но возглавлять парламент не будет. Ему поступило предложение по работе в промышленном секторе. По информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".

Напомним, что Евгений Лебедев стал председателем областного парламента в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина.