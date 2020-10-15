"Основной задачей Игоря Зотова станет отстаивание интересов региона в Москве", - Глеб Никитин Политика

Игорь Зотов (справа) Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал согласование кандидатуры Игоря Зотова на должность заместителя председателя правительства региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, кандидатуру Игоря Зотова согласовали депутаты Законодательного собрания региона на заседании 29 октября. Его кандидатуру на согласование представил Глеб Никитин.

"Направление работы, за которое Игорь Зотов отвечал в последнее время в Москве, – это в частности, тесное взаимодействие с федеральными органами власти и ведомствами – принципиально важно для нашего региона. В последние годы объем привлеченного в Нижегородскую область федерального финансирования серьезно вырос. И чтобы сохранить эту тенденцию, необходимо обеспечить с органами власти постоянный конструктивный диалог", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что до прихода в аппарат правительства Нижегородской области, с 2017 года, Игорь Зотов возглавлял представительство региона в Москве. Он выполнял ряд важнейших задач по перестройке формата работы представительства и привлечению в Нижегородскую область долгосрочных инвестиций.

"За последний месяц уже был достигнут ряд результатов, проведены переговоры с федеральными органами власти. Необходимо продолжать работу в этом же темпе", - отметил глава региона.

Ранее Игорь Зотов два года руководил аппаратом правительства Нижегородской области, был министром регионального правительства. В его обязанности входило обеспечение деятельности губернатора, его заместителей и правительства, налаживание взаимодействия с федеральными и территориальными органами государственной власти.