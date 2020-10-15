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Политика

Евгений Лебедев стал Почетным гражданином Нижегородской области

29 октября 2020 13:00  [57] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председателю Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Лебедеву присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области". Соответствующее постановление было принято 29 октября 2020 года на заседании регионального парламента.

Данное звание присваивается за личные заслуги в общественно значимой для Нижегородской области сфере деятельности.

Напомним, Евгений Лебедев досрочно сложил полномочия председателя парламента сегодня, 29 октября.

Напомним также, что Евгений Лебедев стал председателем областного парламента в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина.

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