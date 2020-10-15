"Большая удача для парламента, что такой профессионал и патриот встал у его руля", - Дмитрий Сватковский Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы прокомментировал избрание Евгения Люлина председателем Законодательного собрания Нижегородской области.

"Вместе с Евгением Люлиным мы вместе работали несколько лет в правительстве региона, знаю его как жизнерадостного, справедливого, скромного человека. Впереди много вызовов, связанных с пандемией, впереди 800-летие Нижнего, очень много предстоит сделать в ближайшее время. Большая удача для областного парламента, что такой профессионал и патриот встал у его руля", - считает Дмитрий Сватковский.

"Евгений Борисович прошел большой жизненный путь, начинал с комсомола. И, на мой взгляд, символично, что именно сегодня – в День комсомола – он стал председателем Законодательного собрания. Это хороший знак!" - отметил депутат.

"Конечно, особые слова благодарности в адрес Евгения Лебедева, который на протяжении почти 10 лет руководил Заксобранием. Были сложные периоды, связанные с экономическими кризисами в стране, но, в тоже время, в период его работы состоялись и позитивные знаковые события, например, чемпионат мира по футболу. Несмотря на сложности, все эти годы областной парламент оставался оплотом стабильности, в чем большая личная заслуга Евгения Викторовича", - сказал Дмитрий Сватковский.

Напомним, сегодня, 29 октября, Евгений Люлин избран председателем регионального парламента. За него проголосовали 33 из 37 депутатов.

Ранее, на конференции НРО партии "Единая России" было принято решение предложить в партийную фракцию в региональном парламенте кандидатуру Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя.