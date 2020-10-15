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Политика

Евгений Люлин избран председателем Заксобрания Нижегородской области

29 октября 2020 11:54  [40] Политика

Евгений Люлин избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва. Об этом стало известно на заседании 29 октября 2020 года. На данный момент он будет спикером регионального парламента до новых выборов в 2021 году.

За кандидатуру Евгения Люлина проголосовали 33 депутата из 37 присутствующих.

Владислав Егоров (КПРФ) получил один голос, Владислав Атмахов (ЛДПР) – три голоса.

Напомним, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.

Напомним также, что в сентябре этого года на партийной конференции губернатор региона Глеб Никитин предложил кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя Заксобрания Нижегородской области.

Евгений Люлин победил на довыборах в Заксобрание региона 13 сентября этого года. После этого он покинул пост первого замгубернатора Нижегородской области.

Ранее стало известно, что Евгений Лебедев намерен досрочно сложить полномочия председателя Заксобрания. Он ушел в отставку сегодня, 29 октября 2020 года.

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