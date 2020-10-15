"Сделаем все возможное, чтобы нижегородские аграрии чувствовали нашу поддержку", - Игорь Тюрин Политика

"Евгения Борисовича Люлина знаю очень давно как талантливого руководителя и хорошего человека. Приятно отметить, что, работая в областном правительстве, Евгений Борисович курировал деятельность агропромышленного комплекса региона и всегда лоббировал интересы сельского хозяйства", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин, комментируя избрание Евгения Люлина председателем парламента.

"Думаю, что позитивная динамика поддержки АПК, которая сформировалась, когда региональным парламентом руководил Евгений Викторович Лебедев, обязательно продолжится. Уверен в дальнейшей конструктивной работе по обсуждению новых законотворческих инициатив и четкому взаимодействию депутатского корпуса с коллегами из регионального правительства. Сделаем все возможное, чтобы нижегородские аграрии чувствовали нашу поддержку, развивались и достигали новых вершин", - подчеркнул Игорь Тюрин.

Напомним, сегодня, 29 октября, Евгений Люлин избран председателем регионального парламента. За него проголосовали 33 из 37 депутатов.