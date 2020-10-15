Четверо нижегородцев участвуют в финале конкурса "Мастера гостеприимства" Культура и отдых

Фото: Организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четверо нижегородцев участвуют в финале конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства", который проходит в Москве 29-30 октября. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на мероприятии.

Почти из 30 тысяч участников в финал были выбраны 186, которые представляют свой регион. У каждого из участников своя задумка, как улучшить туристический потенциал отдельной территории и России.

Так проектом нижегородки Елены Богомоловой является создание сервиса по коммуникации гидов с туристами под названием "Uber - гид". Это будет мобильное приложение по образцу приложений-такси, с помощью которого можно "вызвать" гида, находящегося поблизости. Участвовать в проекте, по плану, будут не только профессиональные гиды, но и местные жители. Сейчас организаторы ищут инвестиции для реализации проекта.

"Мы планируем тестовый запуск сделать в Нижегородской области к 800-летию областного центра. В дальнейшем он предполагает масштабирование на всю Россию и выход за рубеж", - рассказала она.

Другой участник из Нижнего Новгорода Павел Шестаков в финале презентует планы по развитию туристического маршрута длиной 90 км в Богородском и Павловском районах и одноимённого фестиваля "Окская тропа". Маршрут существует уже третий год, но является социальным проектом. Теперь его планируется перевести в сферу туристического бизнеса. Будет выделено несколько зон, по которым предлагается составлять экскурсионные туры, в том числе на несколько дней.

Еще две участницы - управляющая спортивного комплекса Елена Лебедева и руководитель ресторанной службы одного из отелей Надежда Бирюкова прошли в финал по оценке уровня профессиональных компетенций.

Компетенции на конкурсе оцениваются в ходе командной работы над заданиями.

В результате конкурса будут выбраны 50 победителей. Они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями госвласти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково".

Одной из особенностей конкурса является кадроориентированность - все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы госвласти и ведущие компании туриндустрии.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.