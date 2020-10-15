Глеб Никитин рассчитывает на досрочное завершение строительства детсада и школы в ЖК "Анкудиновский парк" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Выездное совещание с участием власти и представителей подрядных организаций прошло в ЖК "Анкудиновский парк" 29 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент в жилом комплексе в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" ведется строительство школы на 675 мест и детского сада с бассейном на 280 мест. Их ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2021 году.

"Работы ведутся интенсивно. Установленный срок их завершения – конец 2021 года. Есть все основания, чтобы сделать это досрочно и начать учебный процесс уже 1 сентября", – сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в целом Нижегородской области в 2020 году ведется строительство нескольких социальных объектов по программе "Стимул": детского сада и школы в ЖК "Новинки Smart City" (строительство завершится в 2021 году), школы в ЖК "Окский берег", детского сада и школы в ЖК "Анкудиновский парк".

Также планируется приступить к реализации проекта по созданию инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым для выделения многодетным семьям в городе Павлово. На реализацию данных проектов из федерального бюджета было выделено 1,6 млрд рублей.

"Перед нами стоят очень серьезные задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в рамках указа о национальных целях и в рамках нацпроектов по увеличению темпов ввода жилья. Данный жилой комплекс (ЖК "Анкудиновский парк") - пример динамичного развития. Планируется, что до конца этого года здесь в совокупности будет введено в строй еще 40 тысяч квадратных метров. Для того чтобы обеспечить жильцов социальной инфраструктурой, нужно создавать дополнительные места в школах и детских садах. Поэтому в планах построить здесь еще одну школу на 675 мест", - добавил Глеб Никитин. Нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с указом Владимира Путина.