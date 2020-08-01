Еще одну школу построят в Новинках в 2021 году Общество

Еще одну школу построят в Новинках. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новое учебное учреждение появится в 2021 году, школа рассчитана на 550 мест.



Стройка стартовала в марте 2020 года. Подрядчик уже приступил к монтажу первого этажа. На объекте также выполняются работы по устройству теплотрассы.

"Строительные работы идут в соответствии с графиком. Новая школа поможет разгрузить ближайшие учреждения образования, где есть вторая смена. Таким образом, мы не только создаем комфортные условия для обучения детей, но и выполняем задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях", - сообщил Глеб Никитин.

Трехэтажное здание школы будет состоять из нескольких корпусов, объединенных между собой. Предусмотрен отдельный блок помещений, предназначенных для обучения начальных классов. Кроме того, в здании школы будет актовый зал, спортивно-оздоровительный комплекс, столовая на 180 мест, библиотека и медицинский пункт. На техническом этаже разместятся лыжная база с помещениями для переодевания и хранения лыж, а также инвентарная и инструкторская. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Стоимость объекта – более 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году. На сайте госзакупок было размещено три аукциона на строительство школы на 550 мест, школы на 1500 мест и детского сада на 320 мест. Все они будут располагаться в поселке Новинки.

Глеб Никитин также добавил, что создание новых мест в школах - одно из важнейших направлений национального проекта "Образование".

"Это возможность качественно изменить подход к образовательному процессу на территории всего региона, не только разгружая существующие учебные заведения, но и создавая современные условия для получения знаний", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в Нижегородской области в 2020 году также ведется строительство еще пяти социальных объектов в трех жилых комплексах по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда": детского сада и школы в ЖК "Новинки Smart City" (в конце июля начали строить цокольный этаж школы, строительство завершится в 2021 году), школы в ЖК "Окский берег", а также детского сада и школы в ЖК "Анкудиновский парк".

Напомним также, что в марте этого года получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1 500 мест в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода. В настоящее время ведется работа по оформлению необходимой разрешительной документации для дальнейшего получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Школа должна открыться 1 сентября.

Отметим, что сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин предупредил о том, что в школах продолжаются ремонтные работы к началу учебного года. Из-за этого, часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября. На данный момент речь идет о 5 образовательных учреждениях. На этой неделе пройдут родительские онлайн собрания.

Расписание собраний:

школа № 32 - 18 августа в 18:00

школа № 171 - 19 августа в 18:00

школа № 167 - 20 августа в 18:00

школа № 29 - 20 августа в 18:00

школа № 106 - 24 августа в 18:00.