Контроль за благоустройством Лукерьинского пруда в Кстове будет усилен Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Контроль за благоустройством Лукерьинского пруда в Кстове будет усилен. Такое поручение дал глава региона Глеб Никитин временно исполняющему полномочия главы МСУ района Андрею Черткову 29 октября 2020 года в ходе проверки объектов по национальному проекту "Жилье и городская среда".

В 2019 году там была завершена первая очередь благоустройства, в 2020 году ведется реализация второй очереди.

"У Лукерьинского пруда хороший потенциал, территория может стать ярким общественным пространством, но качество проведенных здесь работ отвратительное. Нарушений много: плохо уложена брусчатка, поползли вниз склоны. Все это надо устранять в рамках второго этапа. Очевидно, что необходимо повышать культуру подрядных работ в регионе в принципе", - сказал Глеб Никитин.

В ходе осмотра объекта к главе региона обратились местные жители с жалобой на незавершенность дороги вокруг озера. Губернатор поручил Андрею Черткову осуществлять постоянный контроль за ходом работ на объекте и принять все меры для того, чтобы устранить выявленные недостатки.

Также глава региона проверил состояние дворов на территории, прилегающей к Лукерьинскому пруду. Глеб Никитин поручил Андрею Черткову принять меры по наведению порядка во дворе у дома №5 на улице Островского. Губернатор подчеркнул, что работе по благоустройству дворов необходимо уделить особое внимание.

"При реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и местных программ в последние годы приоритет в Кстовском районе отдавался именно общественным пространствам. В результате дворы оказались вне этой деятельности. Ситуацию надо исправлять: необходимо уделить особое внимание именно придомовым территориям", - отметил Глеб Никитин.