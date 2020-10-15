Готовность транспортной развязки в Ольгино составляет 20% Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Фактическая готовность транспортной развязки в Ольгино составляет порядка 20%. Об этом стало известно по итогам рабочего визита в Нижегородскую область заместителя руководителя Росавтодора Романа Новикова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед подрядчиком поставлена задача завершить строительство дороги досрочно, не в октябре, а в августе 2021 года. На реализацию проекта направят 1,9 млрд рублей.

"Объект важный и нужный для Нижегородской области. Он решит актуальную транспортную проблему: кратно увеличит пропускную способность данного участка - с 20 тысяч автомобилей в сутки до 90 тысяч. Отмечу, что задача всех строящихся объектов, которые реализуются в рамках национальных проектов "Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — вывести федеральную и региональную дорожную сеть на качественно новый уровень. Важно, чтобы от них была отдача, чтобы достигались все заявленные цели — безопасность, удобство и в целом улучшение качества жизни людей", — отметил Роман Новиков.

Новая развязка должна разделить транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны пр.Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.

Общая протяженность транспортной развязки составляет 1,5 км и включает в себя строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Количество полос движения - от четырех до шести. Расчетная скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Проект также предусматривает устройство шумозащитных экранов, строительство двух подпорных стенок высотой до 7 м, вынос и устройство инженерных коммуникаций.

Несколько дней назад было открыто движение транспорта на одном из участков развязки. Речь идет о съезде, который расположен под строящимся путепроводом, где также организован Т-образный перекресток и установлен светофор.

В направлении из Нижнего Новгорода в Богородск включен постоянно горящий разрешающий сигнал светофора. В направлении Арзамаса транспорт движется по отдельно выделенной полосе под "стрелку". В случае необходимости будет приниматься решение об изменении времени включения фаз светофора.

Автомобилистам, двигающимся с арзамасского направления в сторону Богородска необходимо проехать до поворота на Большую Ельню и там развернуться в нужном направлении движения.

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.