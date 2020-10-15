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Общество

Открыто движение на одном из участков транспортной развязки в Ольгино

26 октября 2020 18:26  [59] Общество

Открыто движение транспорта на одном из участков транспортной развязки в деревне Ольгино Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Речь идет о съезде, который расположен под строящимся путепроводом, где также организован Т-образный перекресток и установлен светофор.

В направлении из Нижнего Новгорода в Богородск включен постоянно горящий разрешающий сигнал светофора. В направлении Арзамаса транспорт движется по отдельно выделенной полосе под "стрелку". В случае необходимости будет приниматься решение об изменении времени включения фаз светофора.

Автомобилистам, двигающимся с арзамасского направления в сторону Богородска необходимо проехать до поворота на Большую Ельню и там развернуться в нужном направлении движения.

Что касается готовности всей развязки, то руководитель ГУАД Леонид Самухин рассказал, что строительство ведется в соответствии с графиком. Сейчас завершился монтаж монолитной плиты проезжей части, выполнено устройство тела опор. На 50% сделано устройство переходных плит.

Предполагается, что в начале ноября подрядчик уже запустит две полосы в сторону Богородска.

Глеб Никитин ранее говорил, что транспортную развязку планируется построить раньше предусмотренных контрактом сроков.

По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но власти договорились с подрядчиком о возведении объекта ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

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