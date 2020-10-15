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Политика

"Евгений Люлин умеет работать с разными людьми и объединять их в единую команду", - Александр Шаронов

30 октября 2020 10:47  [25] Политика

"Я очень доволен решением Законодательного собрания об избрании председателем Евгения Борисовича Люлина и голосовал искренне, всей душой!" - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"У меня уже есть опыт работы в Законодательном собрании под руководством Евгения Люлина. Есть опыт работы с ним, когда он работал в правительстве области. По моему глубокому убеждению, это человек, который сочетает в себе навыки и хозяйственной, и законодательной, и государственной управленческой работы", - подчеркнул Александр Шаронов.

"Евгений Люлин – очень порядочный, тактичный и вежливый человек, который умеет работать с разными людьми и объединять их в единую команду. На мой взгляд, это очень разумное решение, которое даст возможность работать в комфортной взаимоуважительной среде", - заключил Александр Шаронов.

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