Экс-начальник Ковернинского отдела полиции получил 8 лет за взятки Происшествия

Экс-начальник межмуниципального отдела "Ковернинский" МВД России по Нижегородской области получил 8 лет за взятки. Об этом сообщили в региональном СУ СК 30 октября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что с января 2017 по декабрь 2019 года в Ковернинском районе полицейский получил от двух людей, занимающихся приемом металла без лицензии, взятки. Речь идет о непривлечении их ответственности за незаконную работу пунктов приема металла.

По версии следствия, от одного человека сотрудник полиции получил получил 355 тысяч рублей, от второго – 230 тысяч рублей.

Кроме того, желая получить новое звание "полковник полиции", в октябре 2019 года он дал взятку начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области в форме бытовой техники, стоимостью около 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой от начальника Ковернинского отдела МВД.

В ходе предварительного расследования обвиняемый экс-начальник отдела полиции "Ковернинский" заключен под стражу, из органов внутренних дел был уволен. Также на автомобиль, снегоход, прицеп, 6 земельных участков, а также изъятые денежные средства обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 3 млн 700 тысяч рублей.

Приговором суда по делам по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере – 2 эпизода) и ст. 291 УК РФ (дача взятки) подсудимому назначено наказание - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, ему назначено не только наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, но и с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, правоохранительных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, сроком на 6 лет; со штрафом в размере 2 млн 250 тысяч рублей и с лишением звания "полковник полиции".