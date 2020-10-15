Аналитики банка "Открытие" озвучили прогноз по курсу доллара, рубля и барреля нефти Экономика

Анна Морина

Начальник Аналитического управления банка "Открытие" Анна Морина в ходе онлайн-конференции, посвященной обзору мировых и российских экономических тенденций в период коронакризиса, озвучила среднегодовой прогноз по курсу доллара, рубля и барреля нефти в 2020 году.

По словам Анны Мориной, пандемия коронавируса оказала существенное влияние практически на все отрасли экономики и сферы жизни людей в России. Как следствие, уже во II квартале 2020 года ВВП России снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильно пострадали сектор торговли (-1,6 п.п.), сектор добычи (-1,5 п.п.) и сектор транспортировки и хранения (-1,2 п.п.).

Обвальное снижение было также зафиксировано в сегменте гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания - 57% по сравнению со II кварталом 2019 года.

"Дно спада было достигнуто в апреле – мае, затем началось постепенное восстановление", - пояснила эксперт.

Анны Мориной добавила, что во время второй волны коронакризиса государство не планирует применять жесткие ограничительные меры, подобные весенним, поэтому можно ожидать, что работа бизнеса остановится и падение ВВП в IV квартале будет не столь сильным, как во втором, однако процесс восстановления экономики может затянуться.

Говоря о курсе рубля, Анна Морина отметила, что в данной ситуации Банк России проводит сбалансированную политику по его поддержке. Так, с начала октября, ЦБ проводит валютные интервенции, продавая часть валютных средств, которые возникли после покупки Минфином пакета акций Сбербанка и выкупа допэмиссии Аэрофлота.

Эти и ряд других мер позволяют прогнозировать среднегодовые курсы доллара и евро за 2020 год в размере 72 и 82 рубля соответственно. На стоимость нефти, которая также является одним из ключевых экономических индикаторов, влияют, в том числе, параметры сделки с ОПЕК. Ожидается, что среднегодовая стоимость барреля нефти составит около $41 за баррель. По словам аналитика, уровень инфляции по итогам 2020 года будет выше целевого уровня 4%, установленного Банком России. Так, уже в сентябре прирост потребительских цен составил 3,7% г/г по сравнению с сентябрем 2019 года. На это повлияло незначительное ускорение непродовольственной инфляции, слабый рост цен в сфере услуг при стабилизации продовольственной инфляции. По итогам года прогнозируемое значение инфляции составит около 4,1%.

Говоря об общих трендах, которые проявились в период пандемии, Анна Морина отметила цифровизацию, перевод максимального числа операций в онлайн и повышенную волатильность.

"Кризис сменил потребительские предпочтения – спрос на отрасли и товары, которые раньше не пользовались популярностью (санитайзеры, средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, упаковка, доставка продуктов питания и т.п.), в последнее время очень сильно вырос. Кроме того, стало гораздо меньше разговоров о преимуществах аренды квартир и автомобилей перед их приобретением в собственность. Если говорить о бизнесе, то кризис дал возможность развивать и инвестировать в те направления, которые раньше считались прерогативой зарубежных компаний. Люди поняли, что наступило время, когда купить привычный импортный товар сейчас вдруг стало невозможно, поэтому спрос на импортозамещаемые товары резко вырос. А это возможность для развития бизнеса, даже в кризис", - сказала она.