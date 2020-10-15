Губернатор Глеб Никитин и врио главы Кстовского района Андрей Чертков обсудили развитие муниципалитета Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы Кстовского района Андреем Чертковым, где стороны обсудили планы по развитию муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в частности обсуждалось социально-экономическое развитие Кстовского района.



"Посетив Кстовский район, еще раз убедился в его огромном потенциале и значении для региона. Район входит в социально-экономический костяк области, является одним из опорных. Таким территориям необходимо уделять особое внимание. У вас есть все необходимые для этого качества и опыт", - сказал Глеб Никитин.

"Три с половиной года вы возглавляли региональное министерство энергетики и ЖКХ, много работали в муниципальной сфере. Первоочередные задачи сейчас сконцентрированы именно в этом направлении: отопительный сезон, реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" и исправление недочетов, капитальный ремонт, уборка дорог и тротуаров в зимний период", - добавил губернатор.



Он также подчеркнул, что необходимо уделять внимание общению с жителями.

"Президент России Владимир Путин назвал муниципальную власть самой близкой к людям. Конечно, какие-то масштабные встречи сейчас организовывать невозможно, но личный прием необходимо вести регулярно. Важно принимать участие в публичных слушаниях, которые проходят в дистанционном формате", - пояснил Глеб Никитин.

"Спасибо вам за оказанное доверие. Считаю, что работа в муниципалитете - одна из самых сложных и ответственных. Любые решения реализуется именно здесь. Обязательно будем взаимодействовать с жителями, учитывать их мнение. Все задачи будут выполнены", - сказал Андрей Чертков.

У экс-министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области, а с недавнего времени - временно исполняющего полномочия главы Кстовского района Андрея Черткова в аккаунте сети Instagram уже есть сообщение о том, что чиновник на прошлой неделе уже провёл первую (на новом рабочем месте) крупную встречу с первым исполнительным вице-президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадимом Воробьевым. Андрей Чертков рассказал, что обсудил с представителем компании планы развития и сотрудничества на ближайшие пять лет.

Напомним, что Андрей Чертков покинул пост министра в начале октября по собственному желанию.