АПЗ увеличил объем производства бактерицидных рециркуляторов для борьбы с COVID-19 Общество

Фото: Елена Галкина

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) увеличило объем производства бактерицидных рециркуляторов для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Таким образом, АПЗ расширяет сеть поставок оборудования для обеззараживания воздуха в учреждения города, области, России и стран ближнего зарубежья.

Серийный выпуск бактерицидных рециркуляторов стартовал в апреле 2020 года. Сборка и упаковка изделия проводится в цехе №55.

Собираются два вида рециркуляторов: РБ-1-15 и РБ-1-30. В качестве источника бактерицидного ультрафиолетового излучения в каждом из изделий применяется по две ртутных безозоновых лампы низкого давления мощностью 15 и 30 Вт соответственно.

За период пандемии рециркуляторы под маркой АО "АПЗ" приобрело управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, сейчас заключен договор на поставку 159 рециркуляторов для арзамасского филиала "Нижновэнерго".

Рязанский завод "Красное Знамя" заключил договор на вторую поставку оборудования на 350 штук. Отдел сбыта гражданской продукции АПЗ оформил договоры на поставку рециркуляторов для главного управления ЗАГС Нижегородской области. Данное оборудование поступило и в отдел ЗАГС Арзамаса и Арзамасского района.

"Мы понимали, что рециркулятор, обеззараживающий воздух ультрафиолетовым излучением, весьма полезное приобретение для организации, в которую ежедневно обращается большое количество посетителей. Но были определенные переживания относительно внешнего вида прибора, так как размещение его в холле помещения, где производится в том числе фото- и видеосъемка молодоженов, гарантирует попадание устройства в свадебные снимки. Арзамасский приборостроительный завод не подвел: рециркулятор совсем не выглядит громоздким. Надеемся, что функционирование оборудования АПЗ, в дополнение к соблюдению гражданами норм санитарной безопасности, приведет к снижению вирусных заболеваний", – прокомментировала начальник отдела ЗАГС Галина Воронцова.

Еще летом департаментом образования администрации Арзамаса закуплена большая партия оборудования для детских учреждений города. Поступают заказы от арзамасских индивидуальных предпринимателей, владельцев парикмахерских, магазинов, предприятий сферы услуг.

Также оборудование установлено в 15 районных школах, 7 детских садах, ФОКе "Чемпион".

По отзывам покупателей, оборудование зарекомендовало себя с лучшей стороны.

"Для своего дошкольного учреждения мы закупили два бактерицидных рециркулятора. Оба устройства разместили в группы, где большую часть времени проводят дети. Очищаем воздух и во время тихого часа. Рециркуляторы работают по графику, в среднем 6 часов в день. Аппарат прост в эксплуатации. Нареканий по его работе нет", - рассказала заместитель заведующей МБДОУ "Красносельский детский сад" Алла Воробьёва.

МБОУ "Выездновская средняя школа" – рекордсмен среди образовательных учреждений по установке рециркуляторов. Здесь уже работают 17 аппаратов.

"Особенно нам пригодились рециркуляторы летом, когда школьники со всего района сдавали ЕГЭ. Мы не стали рисковать и покупать оборудование сомнительного производства. АПЗ оказал нам помощь и одним из первых осуществил поставку рециркуляторов. Особенно важно, что прибор может работать и в присутствии людей", - добавила директор Выездновской школы Татьяна Покатова.

Изделия поставляли также за пределы РФ: в Монголию, Казахстан, Киргизию.

Предприятие заботится и о здоровье своих работников. Как только был налажен серийный выпуск рециркуляторов, по решению руководства ими начали оснащать и заводские подразделения. В короткие сроки 150 приборов установили в цехах и отделах предприятия, комнатах приема пищи, местах, где большая пропускная способность людей. Продолжается эта работа и сегодня.

"У нас в подразделении уже установлено пять рециркуляторов в наиболее посещаемых местах. Это позволяет более уверенно чувствовать себя во время работы. Думаю, аппараты пригодятся не только во время пандемии коронавируса, но и при сезонных вспышках гриппа и ОРВИ", - сказал инженер-технолог цеха №19 Ольга Панова.

СПРАВКА:

Бактерицидный рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения. Основной принцип работы прибора – принудительное прокачивание воздуха через лампы с ультрафиолетовым излучением, что уничтожает вирусы и бактерии.