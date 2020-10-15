"Необходимо жестко пресекать любые риски, связанные с распространением радикальных течений", - Глеб Никитин

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Внеплановое выездное заседание антитеррористической комиссии региона под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина прошло в Кстове 29 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники обсудили меры по недопущению распространения идеологии терроризма.
В частности, в соответствии с решением Национального антитеррористического комитета от 11 августа 2020 года были рассмотрены вопросы эффективности профилактических мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти и МСУ по формированию у населения антитеррористического сознания, неприятия идеологии терроризма, по недопущению вовлечения жителей области, а также трудовых мигрантов в деятельность международных террористических организаций.
"Мы принимаем иностранных граждан, желающих жить, учиться и работать у нас, и помогаем им. В то же время необходимо жестко пресекать любые риски и намерения, связанные с распространением разного рода радикальных течений. Наша задача – выработать ряд продуманных конкретных мер, которые будут направлены на совершенствование работы по недопущению распространения идеологии терроризма", - отметил Глеб Никитин.
С докладами о противодействии терроризму выступили главы администраций трех городских округов - Бора, Выксы и Нижнего Новгорода, а также двух районов – Богородского и Кстовского.
В ходе заседания участники выработали дополнительные меры повышения эффективности профилактики для недопущения распространения идеологии терроризма и радикализации населения. Какие именно меры – не сообщается.
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