"Теплоэнерго" сократит сроки отключений горячей воды в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" сократит сроки отключений горячей воды в Нижнем Новгороде. В пресс-службе предприятия рассказали, что это станет возможным благодаря мобильным установкам.

Автопарк "Теплоэнерго" пополнили две автоматизированные гидравлические станции. Новое оборудование позволит повысить эффективность гидравлических испытаний и сократить сроки отключения горячей воды в период летней ремонтной компании.

Станции планируется использовать для проведения гидравлических испытаний магистральных теплотрасс большого диаметра от Нагорной теплоцентрали и Сормовской ТЭЦ.

"Наша цель – сокращение сроков отключения горячей воды для жителей. Приобретенные мобильные станции позволят проводить необходимые гидравлические испытания сетей небольшими участками, не отключая при этом большое количество потребителей", - подчеркнул генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Он также добавил, что оборудование позволяет не только определить целостность системы, но и в случае нарушений ее работы, оперативно получить все необходимые для принятия технических решений характеристики.

Предприятие с 2019 года начало проводить техническую подготовку системы теплоснабжения под применение данных опресовочных стендов. Сейчас подготовлены схемы подключения устройств, и в 2021 году "Теплоэнерго" планирует использовать их во время подготовки к следующему отопительному сезону.

Как сообщил заместитель генерального директора – технический директор АО "Теплоэнерго" Сергей Прокофьев, в ближайшее время устройства будут зарегистрированы. После этого обучат персонал.

"Я уверен, что уже весной следующего года мы приступим к опрессовке наших тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали с применением данных машин", - сказал Сергей Прокофьев.

Директор департамента транспорта АО "Теплоэнерго" Сергей Князев сообщил, что грузовой автопарк за последние три года обновился на 90%. В 2020 году закуплены более 20 единиц техники, что позволило намного улучшить эффективность работ, снизить расходы на ремонт.

"В плане закупок на 2021 год акцент сделан на приобретение самосвалов и землеройной техники. Также на территории автобазы, где мы сейчас находимся, запланирован капитальный ремонт здания, гаражного комплекса и благоустройство территории", - добавил Сергей Князев.