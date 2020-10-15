Действие льготных проездных приостановлено в Нижегородской области Общество

Действие льготных проездных приостановлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 30 октября 2020 года.

Ограничения распространяются только на пассажиров от 65 лет и старше, начиная с 1 ноября.

Срок действия ранее приобретенных проездных на ноябрь будет перенесен на любой другой месяц после возобновления действия льготных карт.

"В Нижегородской области продолжает действовать норма об обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше. К сожалению, пожилые люди особенно уязвимы, когда речь идет о коронавирусе. Ранее мы обязали транспортные предприятия снабжать таких пассажиров бесплатными масками, но сейчас требуются дополнительные меры предосторожности. Об этом говорят медики, есть рекомендации главного санитарного врача страны, которым мы должны следовать, чтобы защитить здоровье жителей", - отметил губернатор Глеб Никитин.

Он уточнил, что данные меры приняты в соответствии с постановлением главного санитарного врача России № 31 от 16 октября 2020 года. В частности, руководителям регионов рекомендовано принять меры санитарно-эпидемиологического характера, направленные на защиту людей, которые находятся в группах риска при заболевании COVID-19.

Напомним, в первый раз действие льготных проездных было приостановлено в регионе в конце марта этого года. Тогда изменения касались всех видов проездных для льготных категорий граждан, включая ученические и студенческие проездные. Потом ограничения были сняты.

Добавим, что только за последние сутки, к 30 октября, зарегистрирован еще 401 новый случай заболевания коронавирусом в Нижегородской области. Вчера было зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 41 169 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 542 (вчера - 5 688).