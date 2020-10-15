Озвучена статистика по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области на 30 октября Общество

Еще 401 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 169 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 542 (вчера - 5 688).

Коэффициент распространения инфекции составляет 1.01 (вчера – также 1.01).

В настоящее время около 2,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 3,3 тысячи человек лечится в больницах, 50 человек находятся в обсерваторах.

В региональном минздраве сообщили, что в нижегородских медучреждениях за прошедшие сутки увеличилось количество свободных коек для лечения больных коронавирусом. Теперь коечный фонд состоит из 6 256 мест, из которых кислородом обеспечены более 1,8 тысячи, аппаратами ИВЛ – 804.

При этом на 30 октября уже 34 929 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 447 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 231 414 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 404,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".