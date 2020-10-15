Нижегородские сотрудники и ветераны СОБР Росгвардии почтили память погибших на Северном Кавказе Общество

Фото: Росгвардия

Сотрудники и ветераны СОБР Росгвардии в Нижнем Новгороде почтили память боевых товарищей, погибших 20 лет назад на Северном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие состоялось на плацу базы спецподразделений регионального управления Росгвардии, где память погибших почтили минутой молчания, а к Мемориалу были возложены цветы.

После траурных мероприятий сотрудники посетили места захоронений боевых товарищей.

Заместитель командира СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Александр Висков рассказал участникам встречи о подвиге боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

"Подвиг наших сотрудников и боевых товарищей – это не только пример героизма, мужества и верного служения Отечеству, но и пример любви к своей стране и Родине. Память – эта ниточка, которая связывает все поколения и обеспечивает преемственность. Она, как свеча освещает весь наш путь, позволяя видеть и понимать. Наша обязанность перед погибшими – сделать всё для того, чтобы сберечь, сохранить и приумножить память", - сказал Александр Висков.

В 2000 году капитаны милиции Дмитрий Золин, Эскандер Якупов и сержант милиции Роман Уханов в ходе ожесточенных боев в городе Грозном получили смертельные ранения, от которых скончались. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, все трое сотрудников были награждены Орденами Мужества (посмертно).