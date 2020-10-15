Нижегородский маршрут "Окская тропа" вошёл в число лучших проектов конкурса "Мастера гостеприимства"

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Нижегородец Павел Шестаков стал одним из 45 победителей всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства". Об этом сообщает корреспондент по итогам финального этапа, который проходил в Москве 29-30 октября 2020 года.
Павел Шестаков стал лучшим по оценке презентованных проектов и компетенций. Он представил проект развития туристического маршрута "Окская тропа".
Это маркированный маршрут вдоль Оки протяжённостью 90 км в Павловском и Богородском районах с богатой историей.
Известно, что во второй половине 16 века на Оке был организован Волжский торговый путь в связи с присоединением Казани и Астрахани Иваном Грозным. Он проходил, в том числе через Нижегородскую область.
Кроме того, по берегу Оки проходили Старо-Московский и Владимирский почтовые тракты.
Более подробно изучить маршрут можно здесь.
Маршрут существует уже третий год, но является социальным проектом. На конкурсе "Мастера гостеприимства" нижегородец презентовал его в качестве продукта сферы туристического бизнеса: на маршруте будет выделено несколько зон, по которым предлагается проводить экскурсионные туры.
Теперь Павел Шестаков сможет выбрать себе наставника, который поможет ему в реализации проекта. Наставниками конкурса являются известные рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов власти.
Проект уже получил поддержку одного из спонсоров мероприятия.
Напомним, что в финале конкурса "Мастера гостеприимства" участвовали четверо нижегородцев.
СПРАВКА:
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. На участие в нем было принято 20 935 заявок.
Цель конкурса - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.
Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
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