Нижегородский маршрут "Окская тропа" вошёл в число лучших проектов конкурса "Мастера гостеприимства" Культура и отдых

Фото: организаторы конкурса

Нижегородец Павел Шестаков стал одним из 45 победителей всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства". Об этом сообщает корреспондент по итогам финального этапа, который проходил в Москве 29-30 октября 2020 года.

Павел Шестаков стал лучшим по оценке презентованных проектов и компетенций. Он представил проект развития туристического маршрута "Окская тропа".

Это маркированный маршрут вдоль Оки протяжённостью 90 км в Павловском и Богородском районах с богатой историей.

Известно, что во второй половине 16 века на Оке был организован Волжский торговый путь в связи с присоединением Казани и Астрахани Иваном Грозным. Он проходил, в том числе через Нижегородскую область.

Кроме того, по берегу Оки проходили Старо-Московский и Владимирский почтовые тракты.

Более подробно изучить маршрут можно здесь.

Маршрут существует уже третий год, но является социальным проектом. На конкурсе "Мастера гостеприимства" нижегородец презентовал его в качестве продукта сферы туристического бизнеса: на маршруте будет выделено несколько зон, по которым предлагается проводить экскурсионные туры.

Теперь Павел Шестаков сможет выбрать себе наставника, который поможет ему в реализации проекта. Наставниками конкурса являются известные рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов власти.

Проект уже получил поддержку одного из спонсоров мероприятия.

Напомним, что в финале конкурса "Мастера гостеприимства" участвовали четверо нижегородцев.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. На участие в нем было принято 20 935 заявок.

Цель конкурса - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.