Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 октября 2020 11:16  [267] Нижегородский маршрут "Окская тропа" вошёл в число лучших проектов конкурса "Мастера гостеприимства"
30 октября 2020 12:39  [406] Дискотека в ночном клубе Дзержинска попала под штрафные санкции
30 октября 2020 10:09  [281] Фонтан заработал на Торговой площади Дзержинска
29 октября 2020 18:33  [293] Обработку нижегородских пакгаузов от коррозии планируется завершить в декабре
29 октября 2020 16:49  [295] Четверо нижегородцев участвуют в финале конкурса "Мастера гостеприимства"
29 октября 2020 14:40  [311] Ассоциация туроператоров России считает, что отрасль восстановится к марту
29 октября 2020 14:14  [279] "Туристический потенциал Нижегородской области - стопроцентный", - Грант Бабасян
29 октября 2020 14:04  [275] Arzamas выпустил образовательный курс про Нижний Новгород
28 октября 2020 13:40  [524] Библиотека нового формата открывается в Пильне
28 октября 2020 12:06  [299] Центральную улицу благоустроили в Кулебаках по инициативе жителей
Культура и отдых

Нижегородский маршрут "Окская тропа" вошёл в число лучших проектов конкурса "Мастера гостеприимства"

31 октября 2020 11:16  [267] Культура и отдых

Фото: организаторы конкурса

Нижегородец Павел Шестаков стал одним из 45 победителей всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства". Об этом сообщает корреспондент по итогам финального этапа, который проходил в Москве 29-30 октября 2020 года.

Павел Шестаков стал лучшим по оценке презентованных проектов и компетенций. Он представил проект развития туристического маршрута "Окская тропа".

Это маркированный маршрут вдоль Оки протяжённостью 90 км в Павловском и Богородском районах с богатой историей.

Известно, что во второй половине 16 века на Оке был организован Волжский торговый путь в связи с присоединением Казани и Астрахани Иваном Грозным. Он проходил, в том числе через Нижегородскую область.

Кроме того, по берегу Оки проходили Старо-Московский и Владимирский почтовые тракты.

Более подробно изучить маршрут можно здесь.

Маршрут существует уже третий год, но является социальным проектом. На конкурсе "Мастера гостеприимства" нижегородец презентовал его в качестве продукта сферы туристического бизнеса: на маршруте будет выделено несколько зон, по которым предлагается проводить экскурсионные туры.

Теперь Павел Шестаков сможет выбрать себе наставника, который поможет ему в реализации проекта. Наставниками конкурса являются известные рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов власти.

Проект уже получил поддержку одного из спонсоров мероприятия.

Напомним, что в финале конкурса "Мастера гостеприимства" участвовали четверо нижегородцев.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. На участие в нем было принято 20 935 заявок.

Цель конкурса - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph