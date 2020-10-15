Пропавшие на Бору женщина с ребенком найдены живыми. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Напомним, ранее волонтеры рассказали о том, что пропавшая Марина Мазурова 1975 года рождения нуждается в медицинской помощи. С ней был ребенок – семилетний мальчик.
Сегодня днем поисковики сообщили, что с ними все в порядке.
В целом, любую информацию о пропавших можно сообщать правоохранителям по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.
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