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Общество

Мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра

31 октября 2020 15:05  [35] Общество

Мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в полицию обратился 30-летний безработный мужчина. Он рассказал, что однажды вечером в одном из мессенджеров он увидел сообщение от неизвестной девушки с предложением познакомиться. В ходе интернет переписки собеседница предложила сходить в кинотеатр, чтобы пообщаться вживую и лучше узнать друг друга. Она выбрала картину и прислала ссылку на ресурс по продаже билетов, где необходимо было ввести данные своей банковской карты.

Пренебрегая мерами финансовой безопасности, молодой человек ввел реквизиты банковской карты, после чего со счета была списана крупная сумма денег. Спустя время девушка перестала выходить с потерпевшим на связь.

Полиция призывает жителей быть бдительными и соблюдать следующие меры предосторожности: при переписке в социальных сетях никогда не делиться своими персональными данными, а также реквизитами банковских карт, счетов, паролями для совершения онлайн-операций; не переходить по ссылкам, полученным в сообщениях с предложениями финансового характера.

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