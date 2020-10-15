Конкурс "Путь к карьере" стартовал в Нижегородской области Общество

VI ежегодный конкурс для молодых специалистов с инвалидностью "Путь к карьере" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает НРООИ "Ковчег".

Мероприятие организовано совместно с региональной общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива" при поддержке АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" и Фонда президентских грантов. Финал конкурса намечен на первую декаду декабря 2020 года.

Завершился отборочный этап конкурса, по итогам которого 24 участника с разными формами инвалидности получили возможность дальнейшего прохождения конкурсной программы. Участники из Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, Дзержинска, Кстова, Володарского района получили возможность найти работу своей мечты и реализовать компетенции, полученные в высших и средне-специальных учебных заведениях города и области.

Участников конкурса ждет образовательная программа по темам самомотивации, карьерного ориентирования, успешной самопрезентации и собеседования, секретов эффективного резюме.

В рамках конкурса у участников появится возможность презентовать себя перед работодателями, раскрыть свой потенциал и компетенции в деловой игре, а также пройти собеседования с представителями крупнейших компаний города, получив потенциальную возможность трудоустройства или стажировки.

"Путь к карьере" - это наиболее перспективный проект федерального масштаба, направленный на трудоустройство молодых специалистов с инвалидностью, имеющих высшее или средне-специальное образование. Участие в данном конкурсе - это уникальная возможность заявить о себе, найти работу мечты, пройти цикл уникальных общеобразовательных тренингов для построения успешной карьеры, получить поддержку опытного наставника, который будет помогать на всем протяжении конкурса.

По результатам прошедших конкурсов до 70% участников успешно трудоустраиваются.



Дополнительная информация: куратор конкурса Алла Тарасова (НРООИ "Ковчег"), тел. 8-909-294-42-62, tarasova-alla81@yandex.ru